Dünya ham çelik üretimi 2026’nın Ocak ayında %6,5 azaldı

Perşembe, 26 Şubat 2026 14:02:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Dünya Çelik Birliği (worldsteel) dünya ham çelik üretiminin 2026’nın Ocak ayında yıllık %6,5 düşüşle 147,3 milyon mt olduğunu açıkladı.

Ocak ayında Asya’nın ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %8,6 düşüşle 107,6 milyon mt olarak kaydedildi. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %13,9 düşüşle 75,3 milyon mt, Japonya’nın ham çelik üretimi yıllık %0,5 düşüşle 6,8 milyon mt, Hindistan’ın ham çelik üretimi yıllık %10,5 artışla 15,1 milyon mt ve Güney Kore’nin ham çelik üretimi yıllık %5 artışla 5,6 milyon mt seviyelerinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Ocak ayında yıllık %2,3 düşüşle 10,3 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı ayda Türkiye’nin ham çelik üretimi yıllık %5,8 artışla 3,4 milyon mt oldu. Almanya söz konusu ayda yıllık %15 artışla 3,1 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

BDT bölgesinin ham çelik üretimi yıllık %8,5 düşüşle 6,5 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini ham çelik üretimi yıllık %7,4 düşüşle 5,5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Aynı ayda Kuzey Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %0,6 düşüşle 9,2 milyon mt olurken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %3,3 artışla 7,1 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,2 düşüşle 3,4 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, Brezilya yıllık %1,4 düşüşle 2,7 milyon mt ham çelik üretti.

Ocak ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %5,8 artışla 2 milyon mt seviyesine yükseldi. Orta Doğu ise yıllık %12,6 artışla 4,8 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Dünya Çelik Üretimi 

