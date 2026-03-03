ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,3 düştü - 9. Hafta, 2026

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 28 Şubat 2026 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,3 düşüş ve yıllık %6,2 artışla 1,64 milyon mt oldu.

28 Şubat tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %78,3 olurken, bu oran önceki hafta %78,5 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,5 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 28 Şubat tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %5 artışla ve %77,2 kapasite kullanım oranıyla 13,65 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,4 kapasite kullanım oranıyla 13 milyon mt olarak kaydedilmişti.