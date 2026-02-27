 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Almanya’nın...

Almanya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Ocak ayında %15 arttı

Cuma, 27 Şubat 2026 15:27:45 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya Çelik Federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından yayımlanan verilere göre yerel ham çelik üretimi bu yılın Ocak ayında yıllık %15 artışla 3,08 milyon mt seviyesine çıktı.

Söz konusu ayda yerel pik demir üretimi yıllık %18,8 artışla 2,04 milyon mt seviyesinde yer alırken, sıcak haddelenmiş çelik üretimi ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,2 yükselerek 2,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

WV Stahl, son dönemde yaşanan artışa rağmen üretimin genel olarak son 10 yıllık ortalamanın yaklaşık %5 altında kaldığını belirtti. Bununla birlikte özellikle elektrik ark ocağı bazlı çelik segmentinin zorluklarla karşı karşıya olduğunu paylaştı. Bu segmentteki mevcut üretimin son 10 yıllık ortalamanın yaklaşık %11 altında olduğunu vurguladı.


Etiketler: Ham Çelik Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

WV Stahl: Almanya’da çelik üretimi 2025’te kritik seviyede kaldı, kapasite kullanım oranı %70’in altına düştü

21 Oca | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Kasım döneminde %9,3 azaldı, sektör acil müdahale istiyor

22 Ara | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Ekim döneminde %9,9 düştü

21 Kas | Çelik Haberler

Salzgitter’in net zararı 2025’in Ocak-Eylül döneminde düştü

11 Kas | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Eylül döneminde %10,7 azaldı

24 Eki | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Ağustos döneminde %11,9 düştü

22 Eyl | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Temmuz döneminde %12,1 azaldı

21 Ağu | Çelik Haberler

Salzgitter’in net zararı ekonomik zorluklar sebebiyle 2025’in ilk yarısında arttı

11 Ağu | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %10,8 düştü

25 Haz | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi Ocak-Nisan döneminde %11,9 düştü

22 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis