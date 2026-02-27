Almanya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Ocak ayında %15 arttı

Almanya Çelik Federasyonu Wirtschaftsvereinigung Stahl (WV Stahl) tarafından yayımlanan verilere göre yerel ham çelik üretimi bu yılın Ocak ayında yıllık %15 artışla 3,08 milyon mt seviyesine çıktı.

Söz konusu ayda yerel pik demir üretimi yıllık %18,8 artışla 2,04 milyon mt seviyesinde yer alırken, sıcak haddelenmiş çelik üretimi ise geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %3,2 yükselerek 2,56 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

WV Stahl, son dönemde yaşanan artışa rağmen üretimin genel olarak son 10 yıllık ortalamanın yaklaşık %5 altında kaldığını belirtti. Bununla birlikte özellikle elektrik ark ocağı bazlı çelik segmentinin zorluklarla karşı karşıya olduğunu paylaştı. Bu segmentteki mevcut üretimin son 10 yıllık ortalamanın yaklaşık %11 altında olduğunu vurguladı.