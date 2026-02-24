ABD’nin ham çelik üretimi haftalık %0,9 arttı - 8. Hafta, 2026

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü tarafından açıklanan verilere göre 21 Şubat 2026 tarihinde sona eren haftada ABD’nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %0,9 ve yıllık %6,6 artışla 1,65 milyon mt oldu.

21 Şubat tarihi ile sona eren haftada ABD’li çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %78,5 olurken, bu oran önceki hafta %77,8 ve geçtiğimiz yılın aynı haftasında %76,5 olarak kaydedilmişti.

Sene başından 21 Şubat tarihine kadar olan dönemde ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %4,3 artışla ve %76,7 kapasite kullanım oranıyla 11,95 milyon mt seviyesinde yer aldı. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde ABD’nin ham çelik üretimi %76,4 kapasite kullanım oranıyla 11,44 milyon mt olarak kaydedilmişti.