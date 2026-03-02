 |  Giriş 
Brezilya’nın ham çelik üretimi 2026’nın Ocak ayında %1,4 düştü

Pazartesi, 02 Mart 2026 09:49:15 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilya Çelik Birliği (IABr) tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ocak ayında yıllık %1,4 düşüşle 2,73 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Ülkenin haddelenmiş mamul üretimi yıllık %4,1 düşüşle 1,87 milyon mt olurken, yassı mamul ve uzun mamul üretimi de her biri yıllık %4,1 düşüşle 1,09 milyon mt ve 784.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu ayda iç piyasaya yapılan satışlar %6,3 düşüşle 1,55 milyon mt, görünür çelik tüketimi %7 düşüşle 2 milyon mt, ihracat %34,2 artışla 1,22 milyon mt ve ithalat %6,5 düşüşle 516.000 mt seviyelerinde kaydedildi.

Brezilya çelik sektöründe üst düzey yöneticilerin güvenini ölçen ICIA endeksi Aralık ayına kıyasla 8,4 puan artışla 57,6 puan seviyesine yükseldi. Böylece endeks 2024’ün Kasım ayından bu yana ilk kez iyimser tarafa geçti.

IABr, Şubat ayındaki olumlu görünümün Çin’den ithal edilen soğuk rulo sac ve kaplamalı yassı ürünlere yönelik son antidamping önlemlerinden ve önümüzdeki aylarda açıklanması beklenen ilave antidamping adımlarına ilişkin beklentilerden kaynaklandığını bildirdi.


