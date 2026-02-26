Hindistan’ın ham çelik üretimi 2025-26 mali yılının Nisan-Ocak döneminde %11 arttı

Hindistan Çelik Bakanlığı bünyesindeki Joint Plant Committee’nin (JPC) yaptığı açıklamaya göre 2025-26 mali yılının ilk 10 ayında (Nisan-Ocak) ülkenin ham çelik üretimi, önceki yılın aynı dönemine kıyasla %10,6 artışla 138,8 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde nihai mamul üretimi %9,7 artışla 132,26 milyon mt seviyesinde yer aldı. Tüketimin ise %6,6 artışla 133,74 milyon mt seviyesinde olduğu kaydedildi.

2025-26 mali yılının ilk 10 ayında ülkenin nihai mamul ihracatı %37,2 artışla yaklaşık 5,48 milyon mt olurken, ithalatı %41,4 düşüşle 4,90 milyon mt seviyesine geriledi.