CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2026 yılı Şubat ayının başında %4,3 arttı, stoklar yükseldi

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), ülkede CISA üyesi olan tüm büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretiminin bu yılın Şubat ayının ortasında (11-20 Şubat), Şubat ayının başına (1-10 Şubat) kıyasla %4,3 artışla 2,03 milyon mt seviyesinde kaydedildiğini açıkladı.

CISA üyesi olan büyük ve orta ölçekli işletmelerin ortalama günlük ham çelik üretimi Şubat ayının başında, Ocak ayının sonuna (21-31 Ocak) kıyasla %0,6 artışla 1,95 milyon mt seviyesinde yer almıştı.

Söz konusu dönemde Çin’in büyük ve orta ölçekli işletmelerin nihai mamul stokları 10 Şubat tarihine kıyasla %19,9 artışla düşüşle 18,12 milyon mt olarak kaydedildi.