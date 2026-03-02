Arjantin’in ham çelik üretimi 2026’nın Ocak ayında aylık %22,5 yükseldi

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin ham çelik üretimi 2026’nın Ocak ayında, Aralık ayında kaydedilen 286.800 mt seviyesine kıyasla %22,5 artışla 351.400 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda sıcak rulo sac üretimi aylık %20,3 düşüşle 151.900 mt, soğuk rulo sac üretimi aylık %3 artışla 103.200 mt ve uzun mamul üretimi aylık %26,8 artışla 124.700 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yıllık bazda ise ham çelik üretimi %17,2 artış, sıcak rulo sac üretimi %8,4 düşüş, soğuk rulo sac üretimi %8,9 düşüş ve uzun mamul üretimi %3,2 artış gösterdi.

AA’ya göre enflasyonun Ocak ayında %2,9 seviyesine gerilemesiyle birlikte ekonomide görülen dengelenmenin, özel kredilerde canlanmayı kolaylaştırması ve bunun da daha fazla çelik teslimatı gerektirecek tüketici faaliyetlerini desteklemesi bekleniyor. Ayrıca tarım, enerji ve madencilik alanındaki yatırımların metalurji ve makine sanayilerindeki değer zincirlerini güçlendirmesi öngörülüyor.

AA, yerel çelik sektörüne yönelik vergilerin azaltılması ve çelik ithalatına yönelik engellerin artırılmasının sektörün rekabet gücünü iyileştireceğini ifade etti.

Çelik talebi tarafında ise AA vergilerin düşürülmesi, finansmana erişimin genişletilmesi ve ikinci el makine ithalatının azaltılması halinde tarım makineleri sektörünün 2026 yılında %4-5 aralığında büyüyebileceğini belirtti.

AA’ya göre güçlü Ocak sonuçlarının ardından inşaat sektörünün %4,5 büyümesi beklenirken, otomotiv sektörünün 2025 seviyelerine kıyasla gerilemesini sürdürmesi öngörülüyor.

Ev aletleri ve ambalaj gibi hane halkı tüketimiyle bağlantılı sektörlerin ise daha düşük üretim ve ithalat baskısının devam etmesi nedeniyle “kritik bir senaryo” ile karşı karşıya kalmaya devam etmesi bekleniyor.

AA ayrıca Vaca Muerta kaya gazı ve petrol rezervlerindeki gelişimin sürmesi sayesinde enerji sektörünün büyümeye devam edeceğini ifade etti.