TÇÜD: Türkiye’nin ham çelik üretimi 2026’nın Ocak ayında %5,8 yükseldi

Cuma, 27 Şubat 2026 13:48:14 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinin (TÇÜD) yaptığı açıklamaya göre 2026 yılının Ocak ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi yıllık %5,8 artışla 3,39 milyon mt olarak dünyanın en büyük yedinci çelik üreticisi konumunda yer aldı. Ocak ayında kütük ve slab üretimi sırasıyla yıllık %4,4 ve %8,1 artışla 2,07 milyon mt ve 1,32 milyon mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu ayda Türkiye’nin nihai mamul tüketimi yıllık %1,7 düşüşle 3,53 milyon mt oldu.

Ocak ayında Türkiye’nin çelik ihracatı yıllık %18,4 düşüşle 911.820 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık %21,2 düşüşle 600,15 milyon $ seviyesinde kaydedildi. İhraç edilen ürünlere bakıldığında Ocak ayında yassı ve uzun mamul ihracatı sırasıyla yıllık %15,5 ve %25,6 düşüşle yine sırasıyla 315.922 mt ve 507.344 mt seviyesinde kaydedildi. Yarı mamul ihracatı ise %44,9 artışla 88.553 mt seviyesinde yer aldı.

Türkiye’nin çelik ithalatı Ocak ayında yıllık %26,1 düşüşle 1,28 milyon mt seviyesinde yer alırken, bu ithalatın değeri yıllık %26,5 düşüşle 879,43 milyon $ oldu. İthal edilen ürünlere bakıldığında yılın tamamında yassı ve uzun mamul ithalatı sırasıyla yıllık %40,2 düşüş ve %30,2 artışla yine sırasıyla 538.579 mt ve 128.167 mt olurken, yarı mamul ithalatı 610.855 mt seviyesinde kaydedildi.

Ocak ayında çelik ürünleri ticaretinde ihracatın ithalatı karşılama oranı 2025 yılında kaydedilen %63,6 seviyesinden %68,2 seviyesine yükseldi.

Türkiye ham çelik üretimi - Ocak 2026


