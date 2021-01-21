Vale’nin terminalinde çıkan yangın şirketin demir cevheri üretim beklentisini olumsuz etkileyebilir

Perşembe, 21 Ocak 2021 10:56:34 (GMT+3) | Sao Paulo

BTG Pactual tarafından hazırlanan bir rapora göre, geçen hafta Vale’nin bir terminalinde çıkan yangının şirketin demir cevheri üretim beklentisine ulaşmasını engelleyebilir. BTG’nin yorumları, Vale’nin terminalin çalışır durumda olduğunu ve demir cevheri ihracatının her zamanki gibi devam etmesinin beklendiğini söylemesinin ardından geldi.

Vale’nin 2021 için öngördüğü demir cevheri üretim beklentisi, 315 ile 335 milyon mt arasında yer alıyor.

Analistler Leonardo Correa ve Caio Greiner, “Şu anda cevaplardan çok sorumuz var, ancak bu durum gelecekte demir cevheri piyasasını ve fiyatları etkileyebilir,” dedi.

BTG Pactual, Vale’nin demir cevheri üretiminin bu yıl 320 milyon mt’a ulaşacağını tahmin ediyor, ancak beklentide düşüş olması olasılığı giderek artıyor. Analistler, Vale’nin beklentisinin düşmesinin demir cevheri fiyatlarını etkileyebileceğini söylediler.