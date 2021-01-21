﻿
Türkçe
 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Vale’nin terminalinde çıkan yangın şirketin demir cevheri üretim beklentisini olumsuz etkileyebilir

Perşembe, 21 Ocak 2021 10:56:34 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

BTG Pactual tarafından hazırlanan bir rapora göre, geçen hafta Vale’nin bir terminalinde çıkan yangının şirketin demir cevheri üretim beklentisine ulaşmasını engelleyebilir. BTG’nin yorumları, Vale’nin terminalin çalışır durumda olduğunu ve demir cevheri ihracatının her zamanki gibi devam etmesinin beklendiğini söylemesinin ardından geldi.

Vale’nin 2021 için öngördüğü demir cevheri üretim beklentisi, 315 ile 335 milyon mt arasında yer alıyor.

Analistler Leonardo Correa ve Caio Greiner, “Şu anda cevaplardan çok sorumuz var, ancak bu durum gelecekte demir cevheri piyasasını ve fiyatları etkileyebilir,” dedi.

BTG Pactual, Vale’nin demir cevheri üretiminin bu yıl 320 milyon mt’a ulaşacağını tahmin ediyor, ancak beklentide düşüş olması olasılığı giderek artıyor. Analistler, Vale’nin beklentisinin düşmesinin demir cevheri fiyatlarını etkileyebileceğini söylediler.


Etiketler: demir cevheri  Vale  hammaddeler  Brezilya  Güney Amerika  |  benzer haberler »


SteelOrbis haberlerini sitenizde yayınlamak
için tıklayın

Son Tarihli İlgili Haberler

19  Oca

Brezilya mahkemesi lojistik şirketinin Vale’nin demir cevherini taşımasına izin verdi
12  Oca

Samarco’nun ilk pelet sevkiyatına dair yeni detaylar açıklandı
11  Oca

Vale’nin sınırlı üretime rağmen 2021’de güçlü sonuç açıklaması bekleniyor
07  Oca

Vale’ye ait Ponta da Maderia limanı 191 milyon mt demir cevheri sevkiyatı yaptı
05  Oca

Samarco’nun yeniden üretime başlamasının ardından Vale’in yüksek kar payı ödemesi bekleniyor