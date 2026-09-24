Vale, Brezilya'nın kuzeyindeki Ligga demir cevheri madeninden hisse almak için onay bekliyor

Brezilyalı madencilik şirketi Vale, ülkenin menkul kıymetler düzenleyici kurumu CVM'ye yaptığı açıklamada Pará eyaletinin Carajás bölgesindeki Parauapebas ve Curionópolis belediyelerinde yer alan Ferro Sul madenini işleten Ligga'nın %30 oranındaki azınlık hissesini satın alma planının ayrıntılarını paylaştı.

Yıllık yaklaşık 2 milyon mt demir cevheri üretim kapasitesine sahip olan madenin kapasitesinin genişleme projesi kapsamında yıllık 8 milyon mt'a çıkarılması hedefleniyor. 2028'in Haziran ayında devreye alınması planlanan genişleme projesi, yeni bir cevher işleme tesisini, altyapı çalışmalarını ve demir yolu lojistiğine yönelik bir çözümü kapsıyor.

İşlem ayrıca Vale'nin Ligga tarafından üretilen sinterlik demir cevherinin tamamını münhasıran satın alacağı uzun vadeli bir alım anlaşmasını da içeriyor.

Vale, anlaşmanın kaliteli demir cevherinde ilave tonajlara uzun vadeli erişim sağlayacağını ve daha düşük sermaye ihtiyacı ile mevcut lojistik altyapıya entegrasyon sayesinde Kuzey Sistemi portföyüne esneklik kazandıracağını belirtti.

Üretim Carajás Demir Yolu üzerinden Maranhão eyaletinin São Luís kentindeki Ponta da Madeira limanına taşınacak.

Vale, 2025 yılında 336 milyon mt demir cevheri üreterek dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi konumunu yeniden elde etmişti.