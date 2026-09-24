 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Vale,...

Vale, Brezilya'nın kuzeyindeki Ligga demir cevheri madeninden hisse almak için onay bekliyor

Perşembe, 24 Eylül 2026 10:10:02 (GMT+3)   |   İstanbul

Brezilyalı madencilik şirketi Vale, ülkenin menkul kıymetler düzenleyici kurumu CVM'ye yaptığı açıklamada Pará eyaletinin Carajás bölgesindeki Parauapebas ve Curionópolis belediyelerinde yer alan Ferro Sul madenini işleten Ligga'nın %30 oranındaki azınlık hissesini satın alma planının ayrıntılarını paylaştı.

Yıllık yaklaşık 2 milyon mt demir cevheri üretim kapasitesine sahip olan madenin kapasitesinin genişleme projesi kapsamında yıllık 8 milyon mt'a çıkarılması hedefleniyor. 2028'in Haziran ayında devreye alınması planlanan genişleme projesi, yeni bir cevher işleme tesisini, altyapı çalışmalarını ve demir yolu lojistiğine yönelik bir çözümü kapsıyor.

İşlem ayrıca Vale'nin Ligga tarafından üretilen sinterlik demir cevherinin tamamını münhasıran satın alacağı uzun vadeli bir alım anlaşmasını da içeriyor.

Vale, anlaşmanın kaliteli demir cevherinde ilave tonajlara uzun vadeli erişim sağlayacağını ve daha düşük sermaye ihtiyacı ile mevcut lojistik altyapıya entegrasyon sayesinde Kuzey Sistemi portföyüne esneklik kazandıracağını belirtti.

Üretim Carajás Demir Yolu üzerinden Maranhão eyaletinin São Luís kentindeki Ponta da Madeira limanına taşınacak.

Vale, 2025 yılında 336 milyon mt demir cevheri üreterek dünyanın en büyük demir cevheri üreticisi konumunu yeniden elde etmişti.

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Madencilik Vale 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

Vale mevzuat değişikliğiyle demir cevheri üretim kapasitesini 50 milyon mt artırabilir

31 Ağu | Çelik Haberler

Vale'nin demir cevheri üretimi 2026'nın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla artarken, pelet üretimi düştü

23 Tem | Çelik Haberler

Vale Brezilya’da yapay zeka tabanlı tesisini devreye alarak madencilik faaliyetlerini iyileştirdi

12 Haz | Çelik Haberler

Vale’nin demir cevheri ve pelet üretimi 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda arttı

20 Nis | Çelik Haberler

Vale atık malzeme kullanarak demir cevheri üretimini artırmayı planlıyor

15 Nis | Çelik Haberler

Vale, Itabira demir cevheri madeninin kullanım süresini uzattı

02 Nis | Çelik Haberler

Vale demir cevheri satışlarını artırmak ve operasyonlarını genişletmek için Hindistan’ı mercek altına aldı

01 Nis | Çelik Haberler

Vale 2025 yılı için rekor seviyede üretim açıklarken, Minas Gerais’teki iki madeninde üretimi askıya aldı

28 Oca | Çelik Haberler

Vale çelik üretimini iki katına çıkarmaya hazırlanan Hindistan’a demir cevheri ihracatını artıracak

13 Kas | Çelik Haberler

Vale’nin üretimi 2025’in üçüncü çeyreğinde yükseldi

23 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis