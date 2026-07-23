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Vale'nin demir cevheri üretimi 2026'nın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe kıyasla artarken, pelet üretimi düştü

Perşembe, 23 Temmuz 2026 10:22:05 (GMT+3)   |   İstanbul

Brezilyalı madenci Vale tarafından yapılan açıklamaya göre şirketin demir cevheri üretimi 2026'nın ikinci çeyreğinde yıllık %0,8 artışla 75,97 milyon mt seviyesine ulaşırken, pelet üretimi aynı dönemde %7 düşüşle 7,30 milyon mt oldu.

Demir cevheri üretimindeki artış, S11D ve Brucutú madenlerinde kaydedilen rekor üretimin yanı sıra Capanema ve VGR1 projelerinde devam eden kapasite artırma çalışmalarından kaynaklandı. Pelet üretimindeki düşüş ise ikinci çeyreğin bir bölümünde Umman tesisindeki üretimin geçici olarak durdurulmasını yansıttı.

Aynı karşılaştırma döneminde şirketin demir cevheri satışları %3,1 artışla 79,75 milyon mt seviyesine yükselirken, toz cevher satışları %3,4 artışla 69,95 milyon mt, pelet satışları %3,5 artışla 7,75 milyon mt oldu ve ham cevher satışları %6 düşüşle 2,05 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde şirketin elde ettiği ortalama satış fiyatları, toz cevher için yıllık %11,6 artışla 95$/mt ve pelet için %2,2 artışla 137$/mt oldu.

Vale, 2026 yılına yönelik üretim tahminlerini demir cevheri için 335-345 milyon mt ve pelet için 30-34 milyon mt aralığında korudu.

BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.


Etiketler: Pelet Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Madencilik Vale 

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