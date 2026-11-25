Brezilyalı madenci Vale, Minas Gerais eyaletine bağlı Congonhas kentinde bulunan Viga demir cevheri madeninde faaliyetlerine kısmen yeniden başlayacağını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada Minas Gerais yargı makamlarının, Ulusal Madencilik Ajansı, Minas Gerais Eyaleti Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Sekreterliği ve Federal Savcılığın onaylarını esas alarak faaliyetlerin yeniden başlamasına izin verdiği belirtildi.

Viga ve Fabrica madenlerinde faaliyetler Ocak'ta askıya alınmıştı

SteelOrbis'in daha önceden de bildirdiği üzere Vale, 25 Ocak 2026 tarihinde Minas Gerais eyaletinde şiddetli yağışların ardından meydana gelen su taşkını nedeniyle Fabrica ve Viga madenlerinde faaliyetlerini durdurmuştu. Şirkete ait söz konusu maden ocaklarından taşan suların Maranhao Nehri'ne ulaşarak çevresel hasara yol açtığı eyalet yetkilileri tarafından doğrulanmıştı.

Vale, Viga demir cevheri madeninde faaliyetlerin belirlenen koşullara uygun olarak yeniden başlatılacağını ve bu sürecin mevcut demir cevheri üretim tahminlerini etkilemeyeceğini ifade etti.