Vale: Artan maliyetler deniz yoluyla taşınan demir cevheri arzının %10'unu zarara uğratıyor

Brezilyalı madencilik şirketi Vale'nin CEO'su Gustavo Pimenta, 16 Ekim'de Bloomberg'e verdiği röportajda Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin etkisiyle yükselen enerji ve navlun maliyetlerinin, küresel deniz yoluyla taşınan demir cevheri arzının yaklaşık %10'unu zarar eder hale getirdiğini, yüksek maliyetli üreticilerin üretimi azaltmasının ise fiyatların toparlanmasını destekleyebileceğini belirtti.

Yaklaşık 160 milyon mt'luk demir cevheri sevkiyatında zarar kaydedildi

Pimenta'ya göre yıllık yaklaşık 160 milyon mt demir cevheri arzı mevcut koşullarda zarar ederken, artan maliyetler nedeniyle yaklaşık 15 milyon mt arz piyasadan çekildi. Mevcut fiyatların yükselen navlun ve yakıt giderlerini yansıtacak şekilde bir miktar daha yüksek olması gerektiğini belirten Pimenta, ilave üretim kesintilerinin piyasada dengenin yeniden sağlanmasına yardımcı olmasını beklediklerini ancak toparlanmanın zamanlamasının belirsizliğini koruduğunu aktardı.

Çin'de zayıf talep ve yeni arz fiyatları baskılıyor

Singapur'da vadeli demir cevheri fiyatları 16 Ekim haftasında 90$/mt seviyesinin altına inerek son iki yılın en düşük seviyesini görürken, 2026 yılı başından itibaren kaydedilen düşüş yaklaşık %15'e ulaştı. Çin'de zayıf talep ve Gine'deki Simandou madeninden gelen ilave tonajlar dahil olmak üzere küresel arz bolluğu fiyatlar üzerinde baskı yaratırken, yükselen işletme giderleri üreticilerin üzerindeki baskıyı artırdı. Pimenta, bu koşullara rağmen Çin'den gelen talebin güçlü kalacağını düşündüğünü ifade etti.

Vale'nin sonuçları da artan navlun giderlerini yansıtıyor

Maliyet baskıları Vale'nin ikinci çeyrek sonuçlarına da yansırken, SteelOrbis'in daha önce belirttiği üzere, şirketin demir cevheri toplam maliyetleri kısmen yükselen navlun fiyatlarının etkisiyle yıllık %18 artarak 61,6$/mt seviyesine ulaştı. Üçüncü taraflardan yapılan alımlar hariç C1 nakit maliyetleri ise ağırlıklı olarak Brezilya realinin değer kazanması nedeniyle %9 artışla 24,1$/mt oldu.

Vale, büyük ölçüde güçlenen yerel para birimi ve yükselen petrol fiyatı varsayımlarını yansıtacak şekilde, 2026 yılı C1 nakit maliyet beklentisini 22,5-23,5$/mt, toplam maliyet beklentisini ise 58-62$/mt olarak revize etmişti.