Vale'nin net kârı demir cevheri fiyatlarındaki düşüşle 2026'nın üçüncü çeyreğinde %53 geriledi

Brezilyalı madencilik şirketi Vale 2026 yılının üçüncü çeyreğinde net kârının 2025 yılının aynı dönemindeki 2,69 milyar $ seviyesinden 1,27 milyar $ seviyesine gerilediğini açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirketin ortalama gerçekleşen satış fiyatları, 2025 yılının üçüncü çeyreğine kıyasla ince demir cevherinde %10 düşüşle 85,10$/mt FOB, pelette ise %2 artışla 134$/mt FOB seviyesinde yer aldı.

Vale'nin net satış gelirleri yıllık %2 artışla 10,59 milyar $ olurken, üretim maliyetleri %20 artarak 7,94 milyar $ seviyesine yükseldi. Şirketin brüt kârı %30 düşüşle 2,66 milyar $, faaliyet kârı ise %43 düşüşle 1,59 milyar $ olarak kaydedildi.

2026 yılının üçüncü çeyreğinde Vale'nin net satış gelirlerinin %61'ini toz cevher, %11'ini pelet ve %1'ini diğer demir içeren mineraller oluşturdu. Bakır ve nikel dahil şirketin diğer faaliyetlerinin payı ise %27 oldu.

Bölgelere göre bakıldığında, net satış gelirlerinin %66'sı Asya'dan elde edilirken, tek başına Çin'in payı %47 oldu. Asya'yı %16 ile Avrupa, %8 ile Güney Amerika, %5 ile Kuzey Amerika ve %2 ile Orta Doğu izledi. Diğer bölgeler ise kalan %3'lük payı oluşturdu.

2026 yılının üçüncü çeyreğinde şirketin toz demir cevheri satışları 75,51 milyon mt, pelet satışları 8,72 milyon mt ve ham cevher satışları 2,05 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.