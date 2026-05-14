Vale Orta Doğu’daki gerilim nedeniyle demir cevheri faaliyetlerine ilişkin mali tahminlerini güncelledi

Perşembe, 14 Mayıs 2026 10:06:30 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı madenci Vale Orta Doğu’daki çatışmadan kaynaklanan mevcut piyasa koşullarını dikkate alarak 2026 yılına ilişkin mali beklentilerini değiştirdiğini belirtti.

Şirket 28 Şubat’ta Orta Doğu’daki çatışmanın başlamasından önce ve sonra gözlemlenen koşulları dikkate alarak demir cevheri faaliyetlerinden elde edeceği serbest nakit akışında yaklaşık 1,5 milyar $ artış tahmin ediyor.

Söz konusu artış, demir cevheri faaliyetlerinden elde edilen AVFÖK değerinde 1,2 milyar $ artışı, döviz ve yakıt maliyetleri koruma programları yoluyla 425 milyon $ gelir yaratılmasını ve idame yatırım harcamalarında 100 milyon $ artışı içeriyor.

Bu tahmin çatışma öncesi senaryoda Ocak ve Şubat 2026 ortalama fiyatlarının 2026 yılının tamamına uygulandığını varsayıyor. Buna göre demir cevheri fiyatı 112$/mt, Brent petrol fiyatı 104$/varil, bunker yakıtı fiyatı 675$/mt ve BRL/USD kuru 4,90 seviyesinde hesaplandı.

Vale ayrıca nikel, bakır, kobalt, altın, platin ve paladyum gibi diğer faaliyet alanlarına ilişkin tahminlerini de güncelledi.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Vale 

