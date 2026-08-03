Vale'nin net kârı 2026 yılının ikinci çeyreğinde %34 düştü

Brezilyalı madencilik şirketi Vale, 2026 yılının ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemindeki 2,12 milyar $'a kıyasla 1,41 milyar $ net kâr açıkladı.

Şirketin net satış geliri %19 artışla 10,49 milyar $'a, üretim maliyetleri ise %20 artışla 7,29 milyar $'a yükseldi. Brüt kâr %18 artarak 3,20 milyar $ olurken, faaliyet kârı %8 artışla 2,15 milyar $ seviyesine çıktı.

Faaliyet performansındaki iyileşmeye karşın finansman giderleri ve ertelenmiş vergiler, yıllık bazda şirketin net kârı üzerinde toplam 1,138 milyar $ negatif etki yarattı.

2026 yılının ikinci çeyreğinde Vale'nin toz cevher faaliyetleri şirketin net satış gelirinin %63'ünü oluştururken, demir cevheri peletlerinin payı %10 ve diğer demirli madenlerin payı %2 oldu. Bakır ve nikel dahil şirketin diğer faaliyet alanları ise toplam net satış gelirinin %25'ini oluşturdu.

Satış bölgelerine göre Asya, Vale'nin toplam net satış gelirinin %67'sini oluştururken, Çin tek başına %50 pay aldı. Asya'yı %16 ile Avrupa, %9 ile Güney Amerika, %4 ile Kuzey Amerika ve %1 ile Orta Doğu izlerken, diğer bölgelerin payı %3 seviyesinde kaydedildi.

Vale'nin toz cevher satışları 2026 yılının ikinci çeyreğinde 69,95 milyon mt, pelet satışları ise 7,75 milyon mt oldu. Şirketin ham cevher satışları 2,05 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Söz konusu çeyrekte elde edilen ortalama FOB fiyatları toz cevher için 95$/mt ve peletler için 137$/mt olurken bu seviyeler 2025 yılının ikinci çeyreğine kıyasla sırasıyla %12 ve %2 artışa işaret etti.