Vale Brezilya’da yapay zeka tabanlı tesisini devreye alarak madencilik faaliyetlerini iyileştirdi

Brezilyalı madenci Vale, veriye dayalı operasyon stratejisinde yeni bir aşamayı geride bırakarak Minas Gerais eyaletindeki Itabira’da ilk yüksek teknolojili model tesisini devreye aldığını açıkladı.

Yıllık 11,2 milyon mt üretim kapasitesine sahip Conceição 2 tesisinin, güvenliği, operasyonel öngörülebilirliği ve verimliliği artırmak ve çalışanların yüksek riskli faaliyetlere maruz kalmasını azaltmak amacıyla yapay zeka, otomasyon ve gelişmiş izleme sistemlerinin entegrasyonu yoluyla modernize edildiği söylendi.

Vale’ye göre 18 ayda tamamlanan modernizasyon süreci, darboğazları ortadan kaldırmak ve maden faaliyetlerini iyileştirmek için tasarlanan 51 farklı çözüm kullandı. Tesise 100’den fazla izleme kamerası kuruldu, yaklaşık 7.300 cihaz otomasyona geçirildi ve cevher işleme aşamalarında 400’den fazla değişkenin yönetilmesi ve optimize edilmesi için artık yapay zeka kullanılıyor. Şirket yapay zeka kullanımının cevher ve ürün özelliklerine göre gerçek zamanlı ayarlamalar yapılmasını sağladığını, yenilenen operasyon akışlarının ise arızaların öngörülmesine ve plansız duruşların önlenmesine yardımcı olduğunu belirtti.

Pilot aşamada tesisin verimliliği %25 artarken, tesis planlanan kapasitesine ulaştı. 2024 yılında 9 milyon mt üretim gerçekleştiren tesis an itibarıyla yıllık 11,2 milyon mt üretim yapabilecek nitelikte. Vale ayrıca çelik sektörünün karbonsuzlaşması açısından stratejik kabul edilen doğrudan indirgeme peletin hammadde olarak kullanım payında %40 artış kaydedildiğini ve mineral geri kazanımı ile kaynak kullanımında iyileşmeler sağlandığını bildirdi.

Şirket, zenginleştirme sırasında cevher içeriği analizinin anlık düzenlemelere olanak tanıdığını, bunun da demir geri kazanımını artırırken, atık üretimini azalttığını ekledi. 2026 yılı itibarıyla atıklardaki ortalama demir içeriği %26 azaltıldı. Buna ek olarak Conceição 2 tesisinde kullanılan suyun %92’si cevher ve atık filtrasyonunun ardından halihazırda yeniden devridaim ediliyor.

Vale, Itabira’daki model tesisin aynı operasyon modelinin diğer ünitelere yaygınlaştırılması için bir referans niteliği taşıyacağını ve şirketin teknoloji, inovasyon ve çalışan gelişimi yoluyla daha güvenli, daha sürdürülebilir ve daha rekabetçi madencilik operasyonları oluşturma stratejisini güçlendirdiğini ifade etti.