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Vale mevzuat değişikliğiyle demir cevheri üretim kapasitesini 50 milyon mt artırabilir

Pazartesi, 31 Ağustos 2026 10:31:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Brezilyalı madenci Vale'nin CEO'su Gustavo Pimenta, şirketin gerekli mevzuat değişikliklerinin yapılması halinde birkaç yıl içinde yıllık demir cevheri üretim kapasitesine 50 milyon mt daha ekleyebileceğini açıkladı. Şirketin Brezilya'nın kuzeyindeki mevcut demir cevheri üretim kapasitesi 330-345 milyon mt seviyesinde yer alıyor.

Söz konusu ilave üretimin Brezilya'nın kuzeyindeki Pará eyaletinde bulunan ve S11C olarak bilinen Serra Sul “C” yatağının geliştirilmesiyle sağlanabileceği belirtilirken, proje kapsamında bazı jeolojik oluşumlara erişilebilmesi için yürürlükteki mevzuatın değiştirilmesi gerekiyor.

Vale halihazırda yıllık 86 milyon mt üretim gerçekleştiren S11D yatağını işletiyor. S11D ve S11C yataklarının toplam rezervinin, ortalama %65,3 demir içeriğiyle 3,61 milyar mt olduğu tahmin ediliyor.

Brezilya mevzuatı, doğal mağaraların yakınındaki madencilik faaliyetlerini düzenleyerek madencilik şirketlerinin operasyonlarını doğrudan etkiliyor. Federal kararnameler mağaraları çevresel önemlerine göre sınıflandırırken, yakın zamanda güncellenen söz konusu düzenlemeler hukuki itirazlarla karşı karşıya bulunuyor ve bazı hükümleri Brezilya Yüksek Mahkemesi tarafından askıya alınmış durumda.

Pimenta ayrıca yetkili makamların mevzuatta ilave değişiklikler yapmayı planladığını belirtti.

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Madencilik Vale 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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