Vale’nin net kârı yüksek demir cevheri tonajları ve fiyatları sayesinde 2026 yılının ilk çeyreğinde %39 arttı

Brezilyalı madenci Vale, 2026 yılının ilk çeyreğinde 1,94 milyar $ net kâr açıkladı. Şirket 2025 yılının aynı döneminde 1,39 milyar $ net kâr elde etmişti.

Şirketin net satış gelirleri yıllık %14 artışla 9,26 milyar $ seviyesine yükselirken, üretim maliyetleri %13 artışla 6,17 milyar $ oldu. Brüt kâr %16 düşüşle 3,08 milyar $ seviyesine gerilerken, faaliyet kârı %32 artışla 2,37 milyar $ seviyesine ulaştı.

2026 yılının ilk çeyreğinde Vale’nin toz cevher satışları şirketin net satış gelirlerinin %61’ini oluştururken, pelet satışları %11 ve diğer mineral satışları %1 pay aldı. Vale’nin bakır ve nikel de dahil diğer faaliyet alanları ise %26 paya sahip oldu.

Destinasyonlar açısından bakıldığında Asya’ya yapılan net satış gelirleri toplamın %64’ünü oluşturdu. Bunun %47’si Çin’e giderken, Asya’yı Avrupa (%17), Güney Amerika (%9), Kuzey Amerika (%5) ve Orta Doğu (%2) takip etti. Diğer destinasyonların payı ise %2 oldu.

2026 yılının ilk çeyreğinde toz cevher satışları 59,44 milyon mt seviyesine ulaşırken, pelet satışları 7,69 milyon mt ve ham cevher satışları 1,58 milyon mt oldu.

Söz konusu çeyrekte elde edilen ortalama FOB fiyatlar, toz cevher için 95,8$/mt ve pelet için 133,8$/mt seviyesinde yer aldı. Bu fiyatlar 2025 yılının ilk çeyreğine kıyasla sırasıyla %6 artış ve %5 düşüş kaydetti.