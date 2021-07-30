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Vale’nin hissedarı olduğu VLI Bamin’in demir cevheri nakliyatını yapacak

Cuma, 30 Temmuz 2021 11:02:46 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı lojistik şirketi VLI, Eurasian Resources Group’un sahibi olduğu yerel demir cevheri üreticisi Bamin’in, Bahia eyaletinde yer alan Caetite madeninden çıkardığı demir cevherinin, TUP Enseada do Paraguaçu limanına nakliyatı için şirketle sözleşme imzaladığı duyuruldu.

VLI’nin %29,6 hissesi Vale’de, %25,5 hissesi Brookfield Brasil Infrastructure’da ve %20 hissesi ise Mitsui & Co’da bulunuyor.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere, Bamin, bu ayın başında, yılsonuna kadar 490.000 mt demir cevheri ihracatı yapacağını açıklamış, ihracatın detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi paylaşmamıştı. VLI’nın söz konusu demir cevherinin nakliyatını bu yılın sonuna kadar yapacağı ifade edildi.


Etiketler: hammaddeler  demir cevheri  Güney Amerika  madencilik  Brezilya  |  benzer haberler »


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