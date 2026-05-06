Cadence Minerals Brezilya’nın kuzeyinde demir cevheri işleme tesisi için ruhsat aldı

İngiltere merkezli Cadence Minerals, Brezilya’nın kuzeyindeki Amapá demir cevheri projesinin işleme tesisini yenilemek üzere ruhsat aldığını açıkladı.

Ruhsat tesisin Zamin tarafından işletildiği dönemde Santana Limanı’nın çökmesi nedeniyle 2014 yılından bu yana durdurulan faaliyetlerin kısmen yeniden başlamasına olanak sağlayacak. Bununla birlikte projenin ana zenginleştirme tesisi olan Azteca tesisinde yenileme, inşaat ve devreye alma çalışmalarına izin veriyor.

1,15 milyon $’ı işletme sermayesi dahil olmak üzere toplam 4,6 milyon $ seviyesinde nispeten düşük bir yatırım yapılan tesis yıllık 380.000 mt üretim kapasitesine ulaşacak. Şirket bunun doğrudan indirgemeye uygun, %67,5 tenörlü demir cevheri üretimi için yıllık 5,5 milyon mt seviyesindeki tam kapasitenin yeniden sağlanması amacıyla yeterli nakit yaratacağına inanıyor.

2024 yılında hazırlanan bir ön fizibilite çalışması projenin 15 yıllık faaliyet süresi için 1,9 milyar $ net değer yaratacağını tespit etmişti.