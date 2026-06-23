Atlas Critical Minerals Minas Gerais’te demir cevheri üretimini artırmayı planlıyor

Yerel basında çıkan haberlere göre ABD merkezli madencilik şirketi Atlas Critical Minerals, Brezilya’nın Minas Gerais eyaletindeki Rio Piracicaba projesinde demir cevheri faaliyetlerini genişletmek için çevre ruhsatı başvurusunda bulunmaya hazırlanıyor. Şirket, yıllık üretimi 300.000 mt seviyesinden 1,5 milyon mt seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Atlas CEO’su Marc Fogassa, şirketin söz konusu genişleme için ruhsat öncesi aşamada bulunduğunu ifade ederken, başvurunun ne zaman yapılacağına ilişkin belirli bir takvim açıklamadı.

Şirket ilerleyen aşamada Rio Piracicaba projesinde bir demir cevheri işleme tesisi kurulmasını da değerlendirmeyi planlıyor. Şu anda çıkarılan cevher, harmanlama işlemi için üçüncü taraf bir tesise gönderildikten sonra iç ve ihracat piyasalarında satılıyor.

Atlas Critical Minerals, 2025 yılının son çeyreğinden bu yana projeden ham cevher satışları ve nihai sinterlik cevher satışlarından aldığı pay yoluyla gelir elde ediyor. Planlanan genişlemenin şirketin Minas Gerais’teki demir cevheri faaliyetlerinden elde ettiği nakit akışını güçlendirmesi bekleniyor.