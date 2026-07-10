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Cadence Minerals'ın Azteca tesisindeki yenileme çalışmaları ilerliyor

Cuma, 10 Temmuz 2026 11:28:28 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli Cadence Minerals, Brezilya'daki Amapá demir cevheri projesinin bir parçası olan Azteca tesisindeki yenileme çalışmalarının planlananın ötesinde ilerlediğini açıkladı. Şirket, tesisi 2026 Ağustos ayı sonuna kadar operasyonel olarak hazır hale getirme hedefini koruyor.

Yenileme çalışmaları yaklaşık %48 seviyesine ulaştı

Şirketin açıklamasına göre 2 Temmuz 2026 itibarıyla yenileme programında ağırlıklı fiziksel ilerleme oranı %47,8 oldu. Aynı tarih için planlanan ilerleme oranı ise %41 seviyesindeydi.

Mevcut çalışma programı 64 faaliyeti kapsarken, bunların 21'i tamamlandı, 10'u devam ediyor ve 33'üne ise henüz başlanmadı.

Cadence, kalan yenileme çalışmaları, elektrik montajı, ekipman bağlantıları, devreye alma hazırlıkları ve teknik devir işlemlerinin tamamlanmasına bağlı olarak Azteca tesisini Ağustos ayı sonuna kadar operasyonel hale getirmeyi hedeflemeye devam ediyor.

Şirket ayrıca mevcut çalışma programına göre önemli bir takvim sapması tespit edilmediğini bildirdi.

Faaliyet ruhsatı hâlâ gerekli

Cadence, ticari faaliyetlerin ve demir cevheri sevkiyatlarının başlamasının, Amapá Eyaleti Çevre Otoritesi tarafından verilecek işletme ruhsatının alınmasına bağlı olduğunu vurguladı.

Şirkete göre çevresel izleme, çevre yönetimi ve çevresel kontrol planlarının uygulanması dahil olmak üzere ruhsat başvurusunu destekleyen çalışmalar, yenileme faaliyetleriyle eş zamanlı olarak planlandığı şekilde ilerliyor.

Amapá projesinin yeniden geliştirilmesi

Cadence, Amapá projesinin aşamalı yeniden geliştirme planı kapsamında Azteca tesisinin kısa vadeli operasyonel öncelik olmaya devam ettiğini belirtti.

31 Mayıs 2026 itibarıyla şirketin Amapá projesine yaptığı toplam yatırım yaklaşık 16,1 milyon $’a ulaşırken, bu yatırım şirkete Amapá demir cevheri projesinde %36,2 oranında ortaklık payı sağladı.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Madencilik 

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