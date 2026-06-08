Cadence Minerals Brezilya’daki Azteca tesisinin yeniden devreye alınması sürecinde ilerleme kaydetti

İngiltere merkezli Cadence Minerals, ilk inşaat finansmanın alınması ve yüklenici mobilizasyonu çalışmalarında ilerleme sağlanmasının ardından Brezilya’daki Amapá demir cevheri projesi kapsamındaki Azteca işleme tesisinin yeniden devreye alınmasına yönelik süreçte önemli gelişmeler kaydedildiğini açıkladı.

Şirket, ilk inşaat finansmanı diliminin 25 Mayıs 2026 tarihinde alındığını bildirdi. Söz konusu ödeme, proje ürünlerinin alıcısı tarafından lisanslama süreci ve finansman kullanımlarına ilişkin talep edilen açıklayıcı belgelerin tamamlanmasının ardından gerçekleştirildi.

Yüklenici mobilizasyonu Haziran ayında başlayacak

Şirketin açıklamasına göre proje operatörü DEV, ana yüklenici sözleşmesini imzaladı ve ilk mobilizasyon faaliyetlerinin önümüzdeki hafta başlamasını bekliyor. Tam kapsamlı yüklenici mobilizasyonunun ise Haziran ayının ikinci haftasında gerçekleşmesi planlanıyor.

Azteca tesisindeki yenileme çalışmaları, inşaat ve montaj çalışmalarına izin veren ruhsatın çevre otoritelerinden Mayıs ayı başında alınmasının ardından yeniden devreye alma programı uygulama aşamasına geçti.

Operasyonel hazırlık çalışmaları sürüyor

Şirket, DEV’in hem madencilik hem de işleme faaliyetleri için üst düzey operasyon personeli istihdam ederek proje hazırlıklarını güçlendirmeyi sürdürdüğünü belirtti. Ticari üretimin başlamasından önce gerekli nihai işletme izinlerinin alınmasına yönelik çalışmalar kapsamında ilave çevre ve lisans danışmanlığı desteği de devreye alındı.

Cadence Minerals CEO’su Kiran Morzaria, tesise gerçekleştirilen son ziyaretlerin uygulama planlaması, personel alımı ve operasyonel hazırlıklar açısından cesaret verici ilerlemeler ortaya koyduğunu ifade etti.

Şirket:

hızlandırılmış uygulama takvimi kapsamında tesisin Temmuz sonuna kadar devreye alınmasını,

standart operasyonel risk paylarının göz önüne alınması halindeyse Ağustos sonuna kadar devreye alınmasını bekliyor.

Mevcut proje takvimine göre devreye alma faaliyetlerinin, hızlandırılmış senaryoda ilk finansman diliminin alınmasından yaklaşık 60 gün sonra, standart senaryoda ise yaklaşık 90 gün sonra başlaması öngörülüyor.

Nihai işletme ruhsatı gerekli

Ticari faaliyetlerin başlayabilmesi için projenin, Brezilya’nın standart çevresel izin sistemi kapsamında yer alan işletme ruhsatı alması gerekiyor.

Cadence Minerals, söz konusu ruhsat başvurusunu destekleyen çalışmaların halihazırda sürdüğünü ve bu çalışmaların bir önceki ruhsat kapsamında belirlenen şartlara uyumun yanı sıra genel operasyonel hazırlık seviyesinin gösterilmesine odaklandığını belirtti.