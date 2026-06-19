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Portekizli Mota-Engil Brezilya’daki demir cevheri projesini yeniden canlandırabilir

Cuma, 19 Haziran 2026 09:36:20 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Portekizli mühendislik ve inşaat grubu Mota-Engil, atıl durumdaki demir cevheri madencisi Bahia Mineração’yı (Bamin) ve Doğu-Batı Entegrasyon Demir Yolu’nu (FIOL) satın almak üzere yürüttüğü görüşmelerde son aşamaya geldi.

Merkezi Kazakistan’da bulunan Eurasian Resource Group’un (ERG) kontrolündeki Bamin, daha önce madenci Vale’nin lojistik imkanlarını kullanarak demir cevheri ihraç ediyordu. Ancak ERG’nin Pedra de Ferro madenini ve FIOL demir yolu imtiyazını kapsayan projeyi satmaya karar vermesinin ardından şirket geçen yıl faaliyetlerini durdurmuştu.

İşlerin tamamlanması için FIOL’un son bölümünün inşası, Pedra de Ferro madeninin kapasitesinin mevcut yıllık 1,0 milyon mt seviyesinden yıllık 20 milyon mt seviyesine çıkarılması ve her ikisi de Bahia eyaletinde yer alan Ilhéus’ta bir demir cevheri deniz terminalinin inşası dahil olmak üzere toplamda tahmini 5 milyar $ yatırım gerekiyor.

Brezilya basınına göre Bamin’in satışı son aşamada bulunuyor ve an itibarıyla Brezilya’nın kara taşımacılığı kurumu ANTT tarafından inceleniyor. FIOL demir yolunun tamamlanması ise ek olarak Bahia eyaletindeki diğer demir cevheri projelerinin geliştirilmesinin de önünü açabilir.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Madencilik 

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