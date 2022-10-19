Vale’nin demir cevheri üretimi üçüncü çeyrekte arttı

Çarşamba, 19 Ekim 2022 09:48:36 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale’nin demir cevheri üretimi bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık %21 artışla 89,7 milyon mt seviyesine yükseldi.

Söz konusu çeyrekte, şirketin toz cevher ve pelet satışları yıllık %6 artarak 77,6 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Vale üçüncü çeyrekte üretim ile satış tonajları arasındaki farkın tedarik zincirinde nakil halinde olan stoklardan kaynaklandığını ve dördüncü çeyrekte piyasa koşullarına bağlı olarak bu durumu tersine çevirmeyi beklediğini ifade etti.

Şirket ürün portföyünü iyileştirmeye ve piyasa koşullarına bağlı olarak Umman tesislerindeki doğrudan indirgenmiş pelet üretimine öncelik verdiğini söyledi.

Aynı çeyrekte, Vale’nin demir cevheri üretimi pelet hariç 89,70 milyon mt ve pelet üretimi 8,25 milyon mt seviyelerinde yer aldı. Bir önceki çeyrekte demir cevheri ve pelet üretimleri sırasıyla 74,10 milyon mt ve 8,67 milyon mt seviyelerinde kaydedilmişti.