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Vale’nin demir cevheri üretimi 2022 yılında beklentilerin altında kaldı

Perşembe, 02 Şubat 2023 09:26:55 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci Vale’nin demir cevheri üretimi 2022 yılında %2 düşüşle 308 milyon mt seviyesinde yer alarak 310 milyon mt hedefinin altında kaldı.

Serra Norte madencilik ruhsatının gecikmesinin ve S11D madenlerinin faaliyet performansının düşmesinin üretimdeki düşüşte etkili olduğu belirtildi.

Şirket, Vargem Grande madeninde üretimi, Brucutu madeninde kuru işleme faaliyetlerini ve şirket dışı alımları artırarak üretimdeki düşüşü kısmen dengelediğini ifade etti.

Söz konusu yılda pelet üretimi 2021 yılına kıyasla %1 artışla 32 milyon mt seviyesinde yer alırken, doğrudan indirgenmiş pelet üretimi 2021 yılında kaydedilen %41’e kıyasla toplam üretimin %49’unu oluşturdu.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde toz cevher ve pelet satışları üçüncü çeyreğe kıyasla %22 artarak 90 milyon mt seviyesine yükseldi.

Vale’nin 2023 yılına yönelik üretim hedefi 310-320 milyon mt seviyesinde yer alıyor.


Etiketler: Pelet Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Madencilik Üretim Vale 

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