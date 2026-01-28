Vale 2025 yılı için rekor seviyede üretim açıklarken, Minas Gerais’teki iki madeninde üretimi askıya aldı

Brezilyalı madenci Vale, 2025 yılının tamamına ilişkin operasyonel sonuçlarını yayımladı. Bununla birlikte Minas Gerais bölgesinde şiddetli yağışlar nedeniyle iki açık ocak demir cevheri madenindeki faaliyetlerini askıya aldığını duyurdu.

Son yılların en yüksek demir cevheri üretimi

Şirkete göre 2025 yılında demir cevheri üretimi yıllık bazda %2,6 artışla 336,07 milyon mt’a ulaşarak 2018’den bu yana en yüksek üretim seviyesini kaydetti. Aynı dönemde Vale’in demir cevheri satışları da 2024’e kıyasla %2,5 artarak 314,36 milyon mt oldu.

2025 yılında demir cevheri peleti üretimi yıllık bazda %15,0 düşüşle 31,36 milyon mt seviyesinde gerçekleşirken, pelet satışları 2024’e kıyasla %14,4 azalarak 32,80 milyon mt olarak kaydedildi.

Vale’nin 2025 yılında satış yaptığı ortalama demir cevheri fiyatı, 2024’e kıyasla %3,9 gerileyerek 91,6$/mt seviyesine düştü. Pelet içinse ortalama fiyat %13,3 düşüşle 134$/mt seviyesinde gerçekleşti.

Su taşkını nedeniyle iki madende faaliyetlere ara verildi

Öte yandan Vale, 25 Ocak tarihinde yaşanan su taşkınının çevresel hasara yol açması ve yakın bir nehri etkilemesinin ardından Minas Gerais eyaletindeki iki maden ocağında faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Minas Gerais eyalet hükümeti tarafından yayımlanan açıklamaya göre 25 Ocak Pazar günü meydana gelen yoğun yağışların ardından Vale’ye ait Fabrica ve Viga ocaklarından taşan sular Maranhao Nehri’ne ulaştı ve çevresel hasara neden oldu. Yerel yetkililer olayın Vale’den bağımsız olarak faaliyet gösteren Brezilyalı çelik üreticisi CSN’ye ait bir maden ocağında da su baskınına yol açtığını bildirdi. İlgili şirketler ve eyalet hükümeti, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığını ifade etti.

Vale: Atık barajları tehlike altında değil

Vale konu hakkında yaptığı açıklamada söz konusu olayın bölgede bulunan atık barajlarını herhangi bir şekilde etkilemediğini vurguladı. Şirket her iki maden ocağında da faaliyetlerin durdurulduğunu açıklarken, gerekli tüm adımlara hızlı şekilde yanıt vereceğini, ilgili makamlarla tam iş birliği içinde hareket edeceğini ve gerekli bilgilendirmeleri yapacağını belirtti. Etkilenen ocakların Vale’nin yıl geneli demir cevheri üretim tahmininin yaklaşık %2’sini temsil ettiği ifade edildi.

Eyalet hükümeti ayrıca, Vale’nin etkilenen alanda acil temizlik çalışmalarını yürütmesi, nehri izleme altına alması ve zarar gören su yolunun eski haline getirilmesini amaçlayan bir çevresel iyileştirme planı sunması gerektiğini bildirdi.