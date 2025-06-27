Vale, Carajás demir cevheri madenlerinde kuru işleme yöntemi kullanmayı planlıyor

Yerel basında çıkan haberlere göre Brezilyalı madenci Vale, dünyanın en büyük açık ocak madeni olan Carajás’taki demir cevheri işleme faaliyetlerinde su kullanımını 2027 yılına kadar tamamen bırakmayı planlıyor.

Şirket, tamamen kuru işleme yöntemine geçerek atık oluşumunu ve atıkları depolamak için yeni barajlara olan ihtiyacını bertaraf ederek maliyetlerini düşürecek ve faaliyetlerini daha güvenli ve rekabetçi hale getirecek. Northern System’daki faaliyetlerinin %90’ında aynı yöntemi kullanan Vale, 2027 yılına kadar burada da tamamen doğal nem ile faaliyet göstereceğini belirtiyor.

Öte yandan Vale, Gelado barajındaki atıkları yeniden kullanarak yüksek kalite pelet ürettiği Gelado projesinin üretiminin 2026 yılında yaklaşık 5 milyon mt ve 2027 yılında ise 6 milyon mt seviyelerine çıkacağını öngörüyor.