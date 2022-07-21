Vale bu yıla yönelik üretim hedefini aşağı yönlü revize etti

Perşembe, 21 Temmuz 2022 09:42:26 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, bu yıla yönelik demir cevheri üretim hedefini 320-335 milyon mt aralığında yer alan bir önceki beklentilere kıyasla 310-320 milyon mt olarak revize etti.

Şirket Central Western System tesisinin J&F Mining’e satılmasının yıllık üretiminde neden olacağı 3,5 milyon mt düşüşün revizede etkili olduğunu belirtti.

Bu yılın ikinci çeyreğinde, şirketin demir cevheri üretimi Southeastern ve Southern System tesislerinin gösterdiği iyi performansa bağlı olarak çeyreklik bazda %17 artışla 74,1 milyon mt seviyesinde yer aldı. Bir önceki çeyrekte şirketin üretimi şiddetli yağışlardan olumsuz etkilenmişti.

Aynı dönemde pelet üretimi Umman tesisinde bakım çalışmalarının azalması ve Vargem Grande tesisinde pelet besleme bulunabilirliğin artmasıyla bir önceki çeyreğe kıyasla %25,1 artarak 8.67 milyon mt oldu.