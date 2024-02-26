Anglo American Brezilya’daki faaliyetlerinde Vale’nin yüksek kalite demir cevherini kullanacak

Pazartesi, 26 Şubat 2024 15:09:11 (GMT+3) | İstanbul

Brezilyalı madenci Vale, İngiltere merkezli madenci Anglo American’ın Brezilya’daki Minas-Rio demir cevheri madeninden 157,5 milyon $ karşılığında %15 hisse satın alacağını ve Anglo American’ın da kendisine ait Serra da Serpentina yüksek kalite demir cevheri rezervini Minas-Rio madenine entegre edeceğini duyurdu.

Anlaşma kapsamında, Anglo American Minas Rio madeninin kapasite artırımı da dahil olmak üzere kontrolünü, yönetimini ve işletmesini üstlenmeye devam edecek. Ayrıca Vale’nin kapasitesi artırıldığında söz konusu madenden ilave %15 hisse satın alma opsiyonu da olacak.

Anglo American CEO’su Duncan Wanblad, “Minas-Rio madeninin hemen yanındaki bu kadar büyük ölçekli ve yüksek kalite demir cevheri rezervini güvence altına almak amacıyla Vale ile kurduğumuz iş birliği, Vale’nin demir yolu ve liman lojistiğine erişim sağlama imkanıyla birlikte optimize edilmiş tek bir operasyon kurma bakımından dikkat çekici. Serpentina demir cevheri yatağının büyüklüğü, çelik üreticilerine sunduğumuz birinci kalite pelet kapasitesini artırmak için de oldukça önemli,” açıklamasını yaptı.

Minas-Rio’nun yüksek kalite pelet üretim kapasitesi yıllık 26,5 milyon mt seviyesinde yer alıyor ve madenin kapasitesinin yıllık 31 milyon mt’a kadar çıkarılma potansiyeli bulunuyor. Bununla birlikte geçtiğimiz yıl 24 milyon mt demir cevheri üretimi yapan Minas-Rio, maden, üretim tesisi, jeoteknik ve destekleyici altyapılar beraberinde üretim tesisini Açu limanındaki filtreleme tesisine bağlayan 529 kilometrelik bir boru hattından oluşuyor. Öte yandan Minas-Rio’nun hemen yanında yer alan Serra da Serpentina’nın rezervlerinin 4,3 milyar mt seviyesinde yer aldığı da tahmin ediliyor.