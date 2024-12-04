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Anglo American, Vale’nin yüksek kalite demir cevheri rezervlerini Brezilya madenine dahil etti

Çarşamba, 04 Aralık 2024 12:33:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

İngiltere merkezli madenci Anglo American, Brezilyalı madenci Vale’nin Serra da Serpentina yüksek kalite demir cevheri rezervlerinin Minas-Rio madenine dahil edilme sürecini tamamladığını duyurdu.

Anlaşma kapsamında Vale, Minas-Rio demir cevheri madeninden 157,5 milyon $ karşılığında %15 hisse satın alacak. Ancak Anglo American, söz konusu madeninin kapasite artırımı da dahil olmak üzere kontrolünü, yönetimini ve işletmesini üstlenmeye devam edecek. Ayrıca Vale’nin madenden ilave %15 hisse satın alma opsiyonu da olacak.

Serpentina’nın Minas Rio madenine dahil edilmesiyle Anglo American’ın birinci kalite pelet üretiminin iki katına çıkacağı ve bu sayede çelik üreticilerinin karbonsuzlaşma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacağı ifade edildi.

Öte yandan Anglo American, Güney Afrika merkezli bağlı kuruluşu Kumba Iron Ore tarafından işletilen Sishen demir cevheri madeninde yürüttüğü ultra yüksek yoğunluklu ortam ayrıştırma teknolojisi projesinin ilerleme katettiğini ve her iki proje sayesinde küresel birinci kalite demir cevheri faaliyetlerinin güçleneceğini, ayrıca gelecekteki talebi daha iyi karşılayacak bir konuma geleceğini paylaştı.

Minas-Rio’nun yüksek kalite pelet üretim kapasitesi yıllık 26,5 milyon mt seviyesinde yer alıyor ve madenin kapasitesinin yıllık 31 milyon mt’a kadar çıkma potansiyeli bulunuyor.


Etiketler: Demir Cevheri Pelet Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Madencilik Karbonsuzlaşma Üretim Anglo American Vale 

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