Vale’nin net kârı ikinci çeyrekte düştü

Pazartesi, 01 Ağustos 2022 09:25:16 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale’nin net kârı bu yılın ikinci çeyreğinde, birinci çeyrekte kaydedilen 4,46 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 8,15 milyar $’a kıyasla 4,09 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, şirketin net kârındaki düşüşte çoğunlukla demir cevheri fiyatlarında meydana gelen aşağı yönlü hareket etkili olurken, bu yılın ilk yarısında satış hacminin artması net kârdaki düşüşü kısmen dengeledi.

Şirketin AVFÖK’ü ikinci çeyrekte birim satış fiyatındaki düşüşün, kur farkının, navlun oranlarının, diğer maliyetler ve harcamaların etkisiyle birinci çeyrekte kaydedilen 6,37 milyar $’a kıyasla 5,53 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı çeyrekte ortalama gerçekleşen toz cevher satış fiyatı birinci çeyreğe kıyasla 28,1$/mt düşüşle 113,3$/mt’a geriledi ve yüksek silika içerikli cevher karışımından elde edilen ekstralar da düştü.

Ortalama gerçekleşen pelet satış fiyatı ise çeyreklik bazda 6,6$/mt artışla 201,3$/mt seviyesinde yer almaya başladı.

Vale ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla %17 artışla 74,1 milyon mt demir cevheri ve %25,1 artışla 8,67 milyon mt pelet üretimi gerçekleştirdi.