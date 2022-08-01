﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

Vale’nin net kârı ikinci çeyrekte düştü

Pazartesi, 01 Ağustos 2022 09:25:16 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale’nin net kârı bu yılın ikinci çeyreğinde, birinci çeyrekte kaydedilen 4,46 milyar $’a ve geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde kaydedilen 8,15 milyar $’a kıyasla 4,09 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde, şirketin net kârındaki düşüşte çoğunlukla demir cevheri fiyatlarında meydana gelen aşağı yönlü hareket etkili olurken, bu yılın ilk yarısında satış hacminin artması net kârdaki düşüşü kısmen dengeledi.

Şirketin AVFÖK’ü ikinci çeyrekte birim satış fiyatındaki düşüşün, kur farkının, navlun oranlarının, diğer maliyetler ve harcamaların etkisiyle birinci çeyrekte kaydedilen 6,37 milyar $’a kıyasla 5,53 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı çeyrekte ortalama gerçekleşen toz cevher satış fiyatı birinci çeyreğe kıyasla 28,1$/mt düşüşle 113,3$/mt’a geriledi ve yüksek silika içerikli cevher karışımından elde edilen ekstralar da düştü.

Ortalama gerçekleşen pelet satış fiyatı ise çeyreklik bazda 6,6$/mt artışla 201,3$/mt seviyesinde yer almaya başladı.

Vale ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla %17 artışla 74,1 milyon mt demir cevheri ve %25,1 artışla 8,67 milyon mt pelet üretimi gerçekleştirdi.


Etiketler: Demir Cevheri Pelet Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Madencilik Mali Sonuçlar Vale 

Benzer Haber ve Analizler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları yine arttı

28 Tem | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları arttı

26 Tem | Hurda ve Hammadde

Vale bu yıla yönelik üretim hedefini aşağı yönlü revize etti

21 Tem | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları hafifçe gevşedi

20 Tem | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları sertçe düştü

18 Tem | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları yeniden gevşedi

14 Tem | Hurda ve Hammadde

Samarco davası Londra mahkemesine taşınıyor

13 Tem | Çelik Haberler

Ferrexpo’nun demir cevheri üretimi ikinci çeyrekte %28 düştü

07 Tem | Çelik Haberler

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları yine düştü

07 Tem | Hurda ve Hammadde

Hindistan’ın koklaşabilir taş kömürü ithalatı Nisan-Haziran döneminde %13 arttı

06 Tem | Çelik Haberler