Vale’nin demir cevheri ve pelet üretimi 2026'nın ilk çeyreğinde yıllık bazda arttı

Brezilyalı madenci Vale yaptığı açıklamada 2026’nın ilk çeyreğinde demir cevheri üretiminin 69,675 milyon mt ile 2025’in ilk çeyreğine kıyasla %3 arttığını, pelet üretiminin ise aynı dönemde %13,7 artışla 8,169 milyon mt’a yükseldiğini bildirdi.

Şirketin demir cevheri üretimindeki artışın S11D ve Brucutú madenlerindeki rekor üretimin yanı sıra Capanema ve VGR1 projelerindeki devam eden kapasite artışı çalışmalarından kaynaklandığı belirtildi.

Pelet üretimindeki yükselişin ise Tubarão pelet tesislerindeki iyileşen üretim performansını yansıttığı ifade edildi.

Aynı karşılaştırma bazında demir cevheri satışları %3,9 artışla 68,713 milyon mt olurken, ince cevher satışları %4,7 artışla 59,436 milyon mt’a, pelet satışları %2,7 artışla 7,699 milyon mt’a çıktı. Buna karşılık ham cevher satışları %16,3 düşüşle 1,578 milyon mt’a geriledi.

Şirketin dönem boyunca elde ettiği ortalama satış fiyatları toz cevher için %4,4 artışla 85,80$/mt, pelet için ise 2025’in ilk çeyreğine göre %5 düşüşle 133,80$/mt seviyesinde yer aldı.

Vale, 2026 yılı için demir cevheri üretim beklentisini 335-345 milyon mt, pelet üretim beklentisini ise 30-34 milyon mt aralığında koruyor.