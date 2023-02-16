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Vale Umman merkezli pelet üreticisinin tamamını satın aldı

Perşembe, 16 Şubat 2023 09:39:25 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, Umman’da devlete bağlı enerji şirketi OQ Group’un Vale Oman’da bulunan %30 hissesini devraldı.

Vale Oman yıllık 9 milyon mt kapasiteli pelet tesisi ve yıllık 40 milyon mt kapasiteli demir cevheri ve pelet dağıtım merkezi işletiyor.

İşlemlerin bu yılın ikinci çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Vale, Sohar sanayi kompleksinde yer alan tesisin yakınlarında sıcak briketlenmiş demir tesisi de inşa etmeyi planlıyor.

OQ Group CEO’su Talal Hamed al Awfi, hisse satışının doğrudan yabancı yatırımların artırılması hedefi doğrultusunda gerçekleştirildiğini ifade etti.


Etiketler: Pelet Demir Cevheri Hammaddeler Brezilya Güney Amerika Madencilik Devralım Vale 

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