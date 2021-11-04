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Vale ve MOL demir cevheri taşımacılığında rüzgar tahrik sistemine geçecek

Perşembe, 04 Kasım 2021 12:30:48 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci Vale ile Mitsui OSK Lines (MOL), demir cevheri taşımacılığında kullanan büyük bir gemiye kurulacak rüzgar tahrik sistemi için çalışma yapmak üzere anlaşmaya vardı.

“Rotor Yelken” olarak bilinen sistemle birlikte, demir cevheri gemilerinin sera gazı salımının azaltılması amaçlanıyor. MOL, söz konusu sistemin, gemi hareket halindeyken, rüzgarın, yavaşlayan rotorun etrafında diferansiyel basınç oluşturdukça itiş gücü sağladığını belirtti.

Her iki şirket de Rotor Yelken’in imalatını yapacak Anemoi Marine Technologies Ltd. (Anemoi) ile ortaklaşa çalışacak. Karbon salımının azaltılması için 200.000 mt demir cevheri taşıyan gemiye kaç tane Rotor Yelken kurulması gerektiği belirlenecek.


Etiketler: demir cevheri  Güney Amerika  hammaddeler  Brezilya  Vale  |  benzer haberler »


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