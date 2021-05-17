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Vale Guaibamax gemisini yeni rotor yelken sistemiyle güncelledi

Pazartesi, 17 Mayıs 2021 09:34:59 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, yeni rotor yelken sistemini kullanan Guaibamax gemisinin “birkaç gün” içinde denize açılacağını duyurdu.

325.000 mt demir cevheri ve pelet taşıma kapasitesi olan gemi, yapılan açıklamaya göre, şirketin karbon emisyonunu yıllık 3.400 mt’a kadar azaltacak. Projenin verimli olması halinde Vale, gemilerinin %40’ını yeni sistemle güncelleyecek.

Vale, rotor yelken sistemini kullanan Guaibamax gemisinin, şirketin emisyon azaltma planlarının bir parçası olduğunu belirtti.


Etiketler: hammaddeler  Brezilya  demir cevheri  madencilik  pelet  Güney Amerika  Vale  |  benzer haberler »


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