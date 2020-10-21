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Vale demir cevheri kapasitesini dördüncü çeyrekte 6 milyon mt artıracak

Çarşamba, 21 Ekim 2020 10:19:12 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Brezilyalı madenci ve demir cevheri üreticisi Vale, üçüncü çeyreğe dair üretim ve satış sonuçlarını değerlendirirken, Serra Leste madeninin demir cevheri kapasitesini dördüncü çeyrekte yıllık 6 milyon mt artırmayı planladığını söyledi.

Vale, birçok tesisinde yeniden üretime başlamayı ve ayrıca Morro 1 ile N3 tesisleri için bu yıldan 2023’e kadar geçerli yeni demir cevheri izinleri talep etmeyi planladığını söyledi. Buna ek olarak, şirket ayrıca Geraldo tesisinin demir cevheri kapasitesini 2022 yılının ilk yarısına kadar 10 milyon mt artıracak.


Etiketler: Güney Amerika  Brezilya  hammaddeler  Vale  demir cevheri  |  benzer haberler »


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