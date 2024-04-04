US Steel Gary tesisindeki yüksek fırınlardan karbon yakalayacak

Perşembe, 04 Nisan 2024 12:20:16 (GMT+3) | İstanbul

ABD’li çelik üreticisi United States Steel Corporation (US Steel), Gary tesisindeki yüksek fırınlardan salınan karbondioksiti yakalamak için bir diğer ABD merkezli şirket CarbonFree ile güçlerini birleştirdiğini duyurdu. İmzalanan anlaşmanın süresinin tesisin hizmete girdiği tarihten itibaren 20 yıl olduğu belirtildi.

Türünün ilk örneği olarak tanımlanan proje, CarbonFree’nin SkyCycle™ teknolojisini kullanarak yıllık 50.000 mt karbondioksit yakalayacak ve mineralize edecek. Söz konusu miktar, yılda yaklaşık 12.000 adet binek araç tarafından salınan karbondioksite denk geliyor. Bununla birlikte US Steel’in önümüzdeki yıllarda karbon yakalama kapasitesini artırma opsiyonu da bulunuyor.

Proje, US Steel’in sera gazı salımını 2030 yılına kadar %20 azaltma ve 2050 yılına kadar karbonsuz üretime geçme hedefine katkı sağlayacak. Öte yandan sürdürülebilir çelik ürünü verdeX™ talebindeki artışı da karşılayabilecek. Bu sayede ABD’li çelik üreticisinin otomotiv, elektrikli aletler ve ambalaj sektörlerine karbonu ciddi ölçüde azaltılmış çelik tedarik etme fırsatı elde edebileceği vurgulanıyor.

SkyCycle karbon yakalama tesisinin inşasına bu yılın yaz aylarında başlanması ve tesisin 2026 yılında devreye alınması planlanıyor.