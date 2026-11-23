Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) Çelik Birimi Başkanı Anthony de Carvalho ve Amerikan Demir Çelik Enstitüsü (AISI) Başkanı ve CEO'su Kevin Dempsey 10-11 Kasım tarihlerinde Meksika'da düzenlenen Alacero 2026 konferansında çelik piyasasında adil ticaret koşullarının oluşturulmasına ilişkin görüşlerini paylaştı. Alacero İcra Direktörü Ezequiel Tavernelli'nin moderatörlüğünü üstlendiği oturumda ticaret önlemlerinin koordineli şekilde uygulanması, hileli ticaretin engellenmesi ve çelik piyasalarında adil rekabetin sağlanması için uluslararası iş birliğinin gerekliliği ele alındı.

Konuşmacılar küresel kapasite fazlası sorununun büyüdüğü konusunda hemfikir olurken, OECD'nin tahminlerine göre ağırlıklı olarak Çin'in sağladığı sübvansiyonlar ve piyasa dışı uygulamaların etkisiyle küresel çelik kapasite fazlasının 2028 yılına kadar 745 milyon mt seviyesine ulaşacağı, aynı dönemde çelik talebinin ise yalnızca 34 milyon mt artacağı belirtildi.

Konuşmacılara göre artık küresel kapasite fazlasıyla mücadelede sorunun tespit edilmesi sürecinin bitirilip koordineli önlemlerin hayata geçirilmesi ve bu kapsamda Çelikte Küresel Kapasite Fazlası Forumu'nun Milwaukee Çerçevesi doğrultusunda hareket edilmesi gerekiyor. Dempsey, ABD'nin 232. Madde kapsamındaki önlemleri kullanarak harekete geçtiğini belirterek Meksika, Kanada ve diğer Latin Amerika ülkelerine ticaretin başka pazarlara yönlendirilmesini ve ticaret önlemlerinin aşılmasını engelleyecek kendi yasal düzenlemelerini yürürlüğe koyma çağrısında bulundu.

Milwaukee Çerçevesi çeliğin ergitildiği ve döküldüğü yerin belirlenmesine yönelik gereklilikleri, resen başlatılan ticaret önlemi soruşturmalarını, ticaret önlemlerinin aşılmasına karşı koordineli tedbirleri ve yıllık değerlendirmeleri kapsarken, veri paylaşımı da çerçevenin uygulanmasında önemli bir rol oynuyor.

Konuşmacılar söz konusu koordineli girişimlerin nihai amacının piyasa ekonomisine dayalı ülkeler arasında adil ticarete olanak tanıyan eşit rekabet koşulları oluşturmak olduğunu ifade etti. Ayrıca yerel piyasaları haksız ticaret uygulamalarına karşı koruyacak daha güçlü önlemlerin uluslararası düzeyde daha koordineli bir mücadeleye katkı sağlayacağını vurguladı. Tavernelli ise bu tür bir iş birliğinin Latin Amerika'yı "Kuzey Amerika'nın sahip olabileceği en önemli değer zinciri" konumuna getirebileceğini belirtti.

AISI, Kuzey ve Latin Amerika genelinde daha güçlü koruma önlemleri istiyor

SteelOrbis'e özel bir röportaj veren Dempsey, ticaret koruma önlemlerinin ve bölgesel iş birliğinin küresel çelik kapasite fazlasıyla mücadeleye nasıl katkı sağlayabileceğini ayrıntılı olarak değerlendirdi. Dempsey, "232. Madde programının amacı ABD'nin ulusal güvenliği için ABD çelik sektörünü korumak. Açıkçası bunu daha etkili bir şekilde yapmanın bir yolu da en yakın komşularımız olan Kanada ve Meksika'nın kendi önlemlerini artırmasını sağlamak," dedi. Ülkelerin aşırı çelik ithalatını önlemek için daha güçlü tedbirler almasının hem kendi yerel çelik sektörlerine hem de ABD çelik piyasasına fayda sağlayacağını ifade eden Dempsey, "Dolayısıyla bu, her iki tarafın da kazançlı çıkacağı bir durum," şeklinde konuştu.

Latin Amerika genelinde benzer önlemlerin alınmasının önemini de vurgulayan Dempsey, "Aynı durum Latin Amerika'nın tamamı için de geçerli. Birlikte çalışabilmemizin sırrı, her birimizin öncelikle kendi piyasalarımızı savunmak için daha fazla adım atmasından geçiyor. Böylece birlikte çalışabileceğimiz bir temel oluşturabiliriz. Çünkü adil ve piyasa koşullarına dayalı ticareti sağlamaya çalışıyoruz ve ülkelerin ticaret önlemlerinin aşılması veya bunlardan kaçınılması için bir araç olarak kullanılmasına izin vermiyoruz. Daha geniş kapsamlı iş birliğinin arkasındaki vizyon da tam olarak bu. Ancak bu yaklaşım 232. Madde kapsamındaki önlemleri temel alıyor, bunlara istisnalar getirmiyor. Amacımız bu yaklaşımı daha fazla ülkeyi kapsayacak şekilde genişletmenin yollarını görmek. Fakat bunun için diğer ülkelerin de ABD'nin aldığı türden önlemler alması gerekiyor," ifadelerini kullandı.