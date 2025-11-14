US Steel elektrik ark ocaklı üretim faaliyetlerini desteklemek için DRI tesisi kuruyor

Basında çıkan haberlere göre United States Steel Corporation (US Steel), Big Rivers tesisinde doğrudan indirgenmiş demir (DRI) tesisi kuracağını açıkladı. Ancak şirket, projenin maliyetini, istihdam rakamlarını ve inşaat takvimini şimdilik paylaşmadı.

US Steel Sözcüsü Amanda Malkowski, yeni tesisin şirketin elektrik ark ocaklarına DRI tedariki gerçekleştireceğini ifade etti.

Sürdürülebilir çelik üretimi artırılacak

Yeni DRI tesisinin US Steel’in Minnesota’daki madenlerinden doğrudan indirgenmiş pelet temin edeceği ve elektrik ark ocakları için DRI üretimi gerçekleştireceği dile getirildi.

Malkowski, bu entegrasyonun yalnızca şirketin sürdürülebilir çelik üretimi hedeflerini ilerletmekle kalmayıp aynı zamanda yerel tedarik zincirini güçlendireceğini ve hammadde güvenliğini artıracağını vurguladı.

Ayrıca bu yatırımın, yakın zamanda US Steel ile stratejik iş birliğini derinleştiren Nippon Steel ile ortaklaşa yürütülen projelerin de bir parçası olduğu aktarıldı.