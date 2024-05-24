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US Steel Keetac’ta doğrudan indirgenmiş pelet tesisini devreye aldı

Cuma, 24 Mayıs 2024 11:26:28 (GMT+3)   |   İstanbul
       

US Steel, Minnesota merkezli Keetac kompleksinde yeni inşa ettiği doğrudan indirgenmiş pelet tesisinde faaliyetlere başladığını duyurdu.

Kapasitesi yıllık yaklaşık 4 milyon mt seviyesinde yer alan tesis, doğrudan indirgenmiş pelet veya yüksek fırın kalite pelet üretimi yapacak. Bu sayede şirket, değişen piyasa koşullarına adapte olabilecek.

US Steel CEO’su David Burritt, inşası 2022 yılında başlayan projenin geçtiğimiz yılın Aralık ayında planlanandan önce tamamlandığını ifade etti.

150 milyon $ yatırım yapılan doğrudan indirgenmiş pelet tesisi, şirketin karbon salımını azaltmasına katkı sağlayacak.


Etiketler: Demir Cevheri Pelet Hammaddeler ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma US Steel 

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