Latin Amerika Çelik Birliği (Alacero) tarafından düzenlenen konferansın ikinci gününde Latin Amerika'nın çelik sektörüne yatırım çekebilen, rekabetçi bir bölge olarak konumunu koruması ve Çin'in aşırı çelik üretiminin oluşturduğu tehditle mücadele etmesi üzerinde duruldu. Zirve kapsamında gerçekleştirilen oturumlardan birinde Bölgesel Ekonomik Kalkınma Konseyi (CADERR) Koordinatörü Altagracia Gomez ve Ternium CEO'su Maximo Vedoya, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum tarafından başlatılan Meksika Planı'nı ele aldı. Meksika'yı 2030 yılına kadar dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokmayı hedefleyen plan sanayi ve imalat sektörlerinin geliştirilmesini ve bu alanlara yatırım çekilmesini öngörüyor.

Vedoya Çin çıkışlı ürünlerin yalnızca Latin Amerika'da değil, ABD ve AB'deki çelik tedarik zincirlerinde de önemli bir yer edindiğine dikkat çekerek bu soruna karşı hangi çözümlerin geliştirilebileceğini gündeme getirdi. Gomez ise Meksika çelik sektörünün karşı karşıya olduğu başlıca zorluklardan birinin enerji altyapısındaki yetersizliklerin yol açtığı darboğazlar olduğunu belirtti. Gomez'e göre enerji yoğun üretim tesislerinin desteklenebilmesi için ülkenin elektrik sisteminin daha gelişmiş ve güvenilir hale getirilmesi gerekiyor. Diğer yandan Gomez Meksika'nın stratejik coğrafi konumunun Asya'daki aşırı üretime karşı bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi sürecinde Kuzey ve Güney Amerika arasında köprü görevi üstlenmesine olanak tanıdığını ifade etti. Dünyada en fazla serbest ticaret anlaşmasına sahip ülkelerden biri olan Meksika'nın ihracat pazarlarında henüz değerlendirilmeyen önemli bir potansiyeli bulunduğunu da vurguladı.

Gomez Latin Amerika ülkelerinin tamamının aynı ekonomik stratejileri izlemesinin doğru olmayacağını ve her ülkenin kendi koşullarına uygun politikalar geliştirmesi gerektiğini söyledi. Bu kapsamda Latin Amerika'nın diğer büyük ekonomisi olan Brezilya'nın ABD ve AB'ye coğrafi olarak daha uzak olması nedeniyle iç piyasa dinamiklerine ve tedarik süreçlerine odaklanan stratejiler benimsediğini belirtti. Ayrıca Meksika'nın dünyanın en büyük üç kredi derecelendirme kuruluşundan yatırım yapılabilir seviyede kredi notuna sahip olduğunu ve bu konumunu korumaya çalıştığını aktardı. Brezilya'nın ise söz konusu kuruluşların hiçbirinden yatırım yapılabilir seviyede kredi notu alamadığını ifade eden Gomez buna rağmen iki ülkenin Latin Amerika'nın en büyük ekonomileri olmaya devam etmesinin farklı koşullara uyarlanmış ekonomik stratejilerin önemini gösterdiğini dile getirdi.

Konferanstaki bir diğer panelde Brezilya Ulusal Sanayi Konfederasyonu (CNI) Başkanı Ricardo Alban, Arjantin Sanayi Birliği (UIA) Başkanı Martin Rapallini ve Meksika Sanayi Odaları Konfederasyonu (CONCAMIN) temsilcisi Alejandro Malagon, moderatör Carolina Amoroso eşliğinde Latin Amerika imalat sektörünün karşı karşıya olduğu zorlukları ve fırsatları değerlendirdi.

Malagon ABD'nin 232. Madde kapsamında Meksika çeliğine uyguladığı %50 oranındaki gümrük vergisinin ülkenin çelik sektörü üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu kabul etti. Bununla birlikte Malagon ABD ve Kanada ile gerçek anlamda bir ticaret bloğu oluşturulabilmesi için Asya kaynaklı dampingli çelik ürünleriyle ve hem Asyalı ihracatçıların hem de Meksikalı ithalatçıların şüpheli ithalat uygulamalarıyla mücadele edilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı. Malagon'a göre bu sorunların çözüme kavuşturulması halinde Kuzey Amerika Çin'in aşırı çelik üretimiyle mücadele edebilecek güçlü bir ekonomik ve ticari blok haline gelebilir.