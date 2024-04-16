UNESID’in çelik sektörüne ilişkin 2024 yılı beklentileri temkinli iyimser

Salı, 16 Nisan 2024 11:24:11 (GMT+3) | İstanbul

İspanya Çelik Üreticileri birliği UNESID, çelik sektörüne yönelik 2023 yılı verilerini ve bu yıla yönelik tahminlerini paylaştı.

Birlik, 2023 yılında yüksek enerji maliyetleri sebebiyle yerel ham çelik üretiminin yıllık %1,2 düşüşle 2020 yılında kaydedilen seviye olan 11,4 milyon mt’a gerilediğini ve sektörün aynı sebepten ötürü zorluklar yaşadığını belirtti. Üretimdeki düşüşe rağmen hurda geri dönüşüm faaliyetlerinin yıllık %3,2 artışla 9,3 milyon mt’a çıktığını söyleyen UNESID, bu sayede İspanya’nın AB’deki başlıca geri dönüşümcüler arasında yer aldığını ifade etti. Ancak söz konusu yılda yerel çelik satışları yıllık %1,3 düşüşle 6,4 milyon mt’da yer alarak 2020 yılında kaydedilen seviyeye yaklaşmış oldu.

UNESID, yerel çelik talebinin 2023 yılında yıllık %1,2 artışla 12,6 milyon mt seviyesine yükseldiğini dile getirdi. Uzun mamul talebi yıllık %4,3 artarak yassı mamul talebinde yaşanan yıllık %0,5’lik düşüşü dengeledi. Ancak AB dışı ülkelerden yapılan ithalat, toplam yerel tüketimin %30’dan fazlasını oluşturdu. Birlik, aynı yılda bölgede çelik ithalatının yıllık %3,3 artışla 10,1 milyon mt seviyesinde yer aldığını ve AB dışı ülkelerden yapılan ithalatın yıllık %1,3 düşüşe rağmen 4,1 milyon mt ile son 15 yılın en yüksek seviyesi olmaya devam ettiğini aktardı. Öte yandan İspanya’dan yapılan toplam çelik ihracatı 2022 yılına kıyasla %5,8 düşüşle 7,6 milyon mt seviyesinde yer alırken AB dışı ülkelere yapılan ihracat yıllık %0,7 düşerek 2,1 milyon mt ile en düşük ihracat rakamlarından biri olarak kayıtlara geçti.

UNESID Genel Direktörü Andrés Barceló, son iki yılda yaşanan iniş çıkışlara rağmen bu yıla yönelik ön verilerin iyimser olduğunu ancak yine de temkinli yaklaşılması gerektiğini vurguladı. Ayrıca geçtiğimiz yılın sonundan bu yana üretimin bir miktar toparlandığına da dikkat çekti. Bununla birlikte birlik yetkilisi, karbon maliyetleri ve Avrupa’da sanayi talebindeki düşüşün çelik sektörünü olumsuz etkilemeye devam edeceği konusunda uyarıda bulundu. Barceló, “Çelik sektörü karbonsuzlaşma konusunda kararlı ancak bunun gerçekleştirilebilmesi için yetkililerin şirketlerin rekabet gücünü garanti altına alacak koşulları sağlaması gerekiyor,” ifadelerini kullandı.