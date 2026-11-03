ABD'nin ham çelik üretimi haftalık %15,7 arttı - 44. Hafta, 2026

Amerikan Demir ve Çelik Enstitüsü (AISI) tarafından açıklanan verilere göre 31 Ekim 2026 tarihinde sona eren haftada ABD'nin ham çelik üretimi bir önceki haftaya kıyasla %15,7 artışla 1,86 milyon mt oldu. Üretim, geçtiğimiz yılın aynı haftasına göre ise %19,2 arttı.

Söz konusu haftada çelik tesislerinin kapasite kullanım oranı %88,9 olarak kaydedildi. 24 Ekim'de sona eren önceki haftada üretim 1,61 milyon mt, kapasite kullanım oranı %76,8; geçtiğimiz yılın aynı haftasında ise üretim 1,56 milyon mt, kapasite kullanım oranı %75,1 seviyesindeydi.

2026'nın başından 31 Ekim'e kadar ABD'nin ham çelik üretimi, yıllık %6 artışla 72,36 milyon mt'a ulaştı. Bu dönemde kapasite kullanım oranı %79,5 olurken, geçtiğimiz yılın aynı döneminde üretim 68,26 milyon mt ve kapasite kullanım oranı %77 olarak kaydedilmişti.