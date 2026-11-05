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Gerdau Brezilya'daki tesisinde ham çelik üretimini durdurdu, haddeleme faaliyetlerini sürdürüyor

Perşembe, 05 Kasım 2026 10:17:54 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau ülkenin güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde bulunan Divinopolis tesisinde ham çelik üretimini durdurduğunu açıkladı.

Şirket kararın gerekçeleri olarak tesisin rekabet gücünü kaybetmesini ve rekabetçi fiyatlarla demir cevheri temin edilememesini gösterirken, artan çelik ithalatının ve tesisin faaliyetlerinde geçmişten bu yana önemli bir yere sahip olan uluslararası pazarlara erişimdeki olumsuz koşulların durumu daha da ağırlaştırdığını belirtti.

Yıllık 600.000 mt üretim kapasitesine sahip entegre bir çelik tesisi olan Divinopolis'te, başta inşaat demiri olmak üzere uzun ürün üretimine odaklanılıyor.

Yüksek fırını ve çelikhanesi kapatılan Divinopolis tesisinde haddeleme faaliyetleri, Gerdau'nun yine Minas Gerais eyaletinde bulunan Ouro Branco tesisi de dahil olmak üzere diğer tesislerinden sağlanacak yarı mamullerle sürdürülecek.

Divinopolis Belediye Başkanı Janete Aparecida Silva yaptığı açıklamada üretimin durdurulmasının Gerdau çalışanları ve yüklenici firma personeli dahil 1.000 kişiyi etkileyeceğini belirtti.

Etiketler: Ham Çelik Brezilya Güney Amerika Çelik Üretimi Gerdau 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör
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Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

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