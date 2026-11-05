Gerdau Brezilya'daki tesisinde ham çelik üretimini durdurdu, haddeleme faaliyetlerini sürdürüyor

Brezilyalı çelik üreticisi Gerdau ülkenin güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletinde bulunan Divinopolis tesisinde ham çelik üretimini durdurduğunu açıkladı.

Şirket kararın gerekçeleri olarak tesisin rekabet gücünü kaybetmesini ve rekabetçi fiyatlarla demir cevheri temin edilememesini gösterirken, artan çelik ithalatının ve tesisin faaliyetlerinde geçmişten bu yana önemli bir yere sahip olan uluslararası pazarlara erişimdeki olumsuz koşulların durumu daha da ağırlaştırdığını belirtti.

Yıllık 600.000 mt üretim kapasitesine sahip entegre bir çelik tesisi olan Divinopolis'te, başta inşaat demiri olmak üzere uzun ürün üretimine odaklanılıyor.

Yüksek fırını ve çelikhanesi kapatılan Divinopolis tesisinde haddeleme faaliyetleri, Gerdau'nun yine Minas Gerais eyaletinde bulunan Ouro Branco tesisi de dahil olmak üzere diğer tesislerinden sağlanacak yarı mamullerle sürdürülecek.

Divinopolis Belediye Başkanı Janete Aparecida Silva yaptığı açıklamada üretimin durdurulmasının Gerdau çalışanları ve yüklenici firma personeli dahil 1.000 kişiyi etkileyeceğini belirtti.