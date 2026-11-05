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Kardemir 2026'nın Ocak-Eylül döneminde net kâr kaydetti

Perşembe, 05 Kasım 2026 14:07:45 (GMT+3)   |   İstanbul

Entegre uzun mamul üreticisi Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kardemir), bu yılın Ocak-Eylül dönemine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu dönemde şirketin net kârı, geçtiğimiz yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 1,24 milyar TL net zarara kıyasla 6,58 milyar TL seviyesinde yer alırken, satış geliri yıllık %3,1 düşüşle 60,57 milyar TL oldu. Aynı dönemde Kardemir, 2025 yılının Ocak-Eylül döneminde kaydedilen 155,17 milyon TL faaliyet kârına kıyasla 2,04 milyar TL faaliyet kârı bildirdi.

Şirket yılın ilk dokuz ayında 7,35milyar TL AVFÖK elde ederken, AVFÖK marjı %12,14 seviyesine yükseldi.

Ocak-Eylül döneminde şirketin ham çelik üretimi yıllık bazda %6,2 artışla 1,98 milyon mt seviyesinde yer alırken, pik demir üretimi de yıllık %8,6 artışla 1,85 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte Kardemir'in satış hacmi yıllık %4,8 artışla 1,97 milyon mt seviyesine yükseldi.

Üretim altyapısını geliştirmeye ve rekabet gücünü artırmaya yönelik yatırımlarını sürdüren Kardemir'in, 2026 yılının ilk dokuz ayında 67,64 milyon $ yatırım harcaması gerçekleştirdiği bildirildi.

Etiketler: Pik Demir Ham Çelik Hammaddeler Türkiye Avrupa Çelik Üretimi Mali Sonuçlar  Kardemir 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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