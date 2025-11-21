UNESID: İspanya’nın çelik üretimi 2025’in Eylül ayında %12,7 yükseldi

İspanyol çelik üreticileri birliği UNESID tarafından yayımlanan verilere göre yerel çelik üretimi bu yılın Eylül ayında aylık %12,7 artarak ve yıllık %11,1 düşerek 921.000 mt seviyesinde yer aldı. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise yerel çelik üretimi, 2024 yılının aynı döneminde kaydedilen 8,97 milyon mt seviyesine kıyasla 9,25 milyon mt seviyesine çıktı.

Söz konusu ayda İspanya çelik sektörü aylık %26,4 artışla ve yıllık %5,8 düşüşle 790.000 mt hurdayı yeni çelik ürün olarak kullanılmak üzere geri dönüştürdü. Yılın ilk dokuz ayında ise sektörün hurda geri dönüşümü 7,36 milyon mt seviyesinde kaydedildi.