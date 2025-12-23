Dünya ham çelik üretimi 2025’in Kasım ayında %4,6 düşüş kaydetti

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), dünya ham çelik üretiminin bu yılın Kasım ayında yıllık bazda %4,6 düşüşle 140,1 milyon mt olduğunu açıkladı.

Yılın ilk on bir ayında dünya ham çelik üretimi yıllık %2 düşüşle 1,66 milyar mt seviyesinde kaydedildi.

Kasım ayında Asya ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %7,1 düşüşle 99,9 milyon mt olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda Çin’in ham çelik üretimi yıllık %10,9 düşüşle 69,9 milyon mt, Japonya’nın üretimi yıllık %1,6 düşüşle 6,8 milyon mt, Hindistan’ın üretimi yıllık %10,8 artışla 13,7 milyon mt ve Güney Kore’nin üretimi yıllık %4,8 düşüşle 5 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Öte yandan AB-27 ülkeleri Kasım ayında yıllık %3,5 düşüşle 10,2 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi. Aynı dönemde Almanya’nın ham çelik üretimi yıllık %2,6 düşüşle 2,8 milyon mt olarak kaydedildi. Türkiye söz konusu ayda yıllık %10 artışla 3,3 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

BDT bölgesinin toplam ham çelik üretimi yıllık %3,9 düşüşle 6,3 milyon mt olurken, Rusya’nın tahmini üretimi yıllık %6,6 düşüşle 5,2 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Aynı ayda Kuzey Amerika’nın ham çelik üretimi yıllık bazda %5,4 artışla 9 milyon mt olurken, ABD’nin ham çelik üretimi yıllık %8,5 artışla 6,8 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Güney Amerika ülkelerinin ham çelik üretimi 2024 yılının aynı ayına kıyasla %2,4 artışla 3,5 milyon mt olurken, Brezilya’nın ham çelik üretimi yıllık %0,7 artışla 2,8 milyon mt olarak bildirildi.

Kasım ayında Afrika’nın ham çelik üretimi yıllık %7,4 artışla 2 milyon mt seviyesine çıktı. Orta Doğu ise yıllık %8,2 artışla 5,5 milyon mt ham çelik üretimi gerçekleştirdi.

Küresel ham çelik üretim dağılımı - Kasım 2025